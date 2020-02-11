Hileli kumarla borçlandırdıkları kişileri aileleriyle tehdit etmişler - Son Dakika

Başkentte hileli kumar yoluyla borçlandırdıkları kişilerden, aile bireylerine zarar verme tehditiyle tahsilat yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde iki mahallede bulunan kahvehanelerde, vatandaşları, "yerime biraz bakar mısın", "gel bir el de sen oyna" gibi bahanelerle kumara teşvik eden, daha sonra bu kişileri hile yoluyla borçlandıran bir gruba ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Elebaşılığını F.Ü ve T.T'nin yaptığı grup üyelerinin, hileli kumar yöntemleriyle borçlandırdığı kişileri ailelerine zarar vermekle tehdit ettiği, bu tehditlerden korkan bazı mağdurların ise ikametlerini değiştirdikleri belirlendi.

Yaklaşık 90 mağdurun şikayetçi olduğu zanlıların, tehdit, kumar ve tefecilik yoluyla elde ettikleri paraları üçüncü şahıslar adına açılan hesaplarda sakladıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 zanlıyı gözaltına aldı. Çok sayıda çek, senet ve kumar malzemesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.