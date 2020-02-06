Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı - Son Dakika

Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba Pazarı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yapan ve vatandaşlara kötü muamelede bulunan bir pazarcının tezgahını kapattı.

Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba Pazarı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yapan ve vatandaşlara kötü muamelede bulunan bir pazarcının tezgahını kapattı.


Çarşamba Pazarı'nda gün boyunca denetimler gerçekleştiren Muratlı Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hileli mal satan ve vatandaşlara kaba davranışlarda bulunan pazar esnafını önce uyardı. Uyarılara rağmen aynı kabahatleri işlemeye devam eden pazarcıya, 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği 3 hafta tezgah açmama cezası verildi.


Zabıta ekipleri tezgah açılan yere bir pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara duyurdu. Kapatılan tezgahta asılan pankartta şu ifadelere yer verildi: "Burada satış yapan esnaf hileli satış yaptığı, vatandaşa, görevlilere kötü ve saygısız davrandığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğü'nce kapatılmıştır."


Pazarcı hakkında ayrıca memura ve müşteriye kaba davranış ve saygısızlık, ürüne fiyat etiketi koymama ve Ölçüler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak; yaklaşık 400 TL cezai işlem uygulandı.


Öte yandan, demir bariyerler ile çevrilen alanda pankarta asılan yazı dikkatleri çekerken, Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün uygulaması vatandaşların takdirini topladı. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Muratlı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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