Son Dakika Haberleri: Hileli Ürün Satan Pazarcıya, Tezgah Kapatma Cezası

Hileli Ürün Satan Pazarcıya, Tezgah Kapatma Cezası

2 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında meyve ve sebze satan R.B.'nin tezgahına, hileli ve eksik gramajlı ürün satıp,müşterilerine hareket ettiği gerekçesiyle 1 hafta süreyle 'kapatma' cezası verildi.

Hileli Ürün Satan Pazarcıya, Tezgah Kapatma Cezası, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında meyve ve sebze satan R.B.'nin tezgahına, hileli ve eksik gramajlı ürün satıp,müşterilerine hareket ettiği gerekçesiyle 1 hafta süreyle 'kapatma' cezası verildi.  Zabıta, demir bariyerle çevirdiği tezgahın önüne 'Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı, Zabıta Müdürlüğü'nce kapatılmıştır' yazısı koydu.

Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe günleri kurulan halk pazarında açtığı tezgahta meyve ve sebze satan R.B.'nin 'hileli ve eksik gramajlı' satış yaptığı, müşterilerine de hareket ettiği iddia edildi. Müşterilerinden bazıları ise durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, eksik gramajlı ürün sattığı tespit edilen R.B.'nin tezgahını, 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği 1 hafta süreyle kapattı. Demir bariyerlerle çevrilen tezgahın önüne ise 'Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı, Zabıta Müdürlüğü'nce kapatılmıştır' yazısı konuldu.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

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