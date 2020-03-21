Hileli ve bozuk teraziler iş makinasıyla imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hileli ve bozuk teraziler iş makinasıyla imha edildi - Son Dakika

Hileli ve bozuk teraziler iş makinasıyla imha edildi

6 saat önce

Van merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından hileli ya da bozuk terazi denetimlerinde toplanan teraziler imha dildi.

Hileli ve bozuk teraziler iş makinasıyla imha edildi, System.String[]

Van merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından hileli ya da bozuk terazi denetimlerinde toplanan teraziler imha dildi.


İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri ve pazar yerlerinde yaptığı denetimlerde topladığı hileli ya da bozuk tartı ve ölçü aletlerini imha etti. Özellikle seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, 210 adet Uzakdoğu kaynaklı (Çin malı) terazi, 45 tartı aracı, olmak üzere toplamda 255 adet ölçü ve tartı aleti iş makinası ile ezilerek kullanılamaz hale getirildi.


İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Tamer Seymen, esnafın ölçü ya da tartı aleti alırken dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu'na uygun imal edilmemiş terazilerin hata payları çok yüksek oluyor. Yasal olarak satış yapılabilecek olan cihazlarda, kanunen bulunması gereken işaretlere dikkat edilmelidir. Esnafımızın cezalı duruma düşmemeleri için, bu hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca alınan ölçü aletinin fabrika üretim tarihinden itibaren 2 yılda bir kontrol ve damgasının yapılması için belediyemize dilekçeyle müracaat edilmesi de şarttır. Aksi takdirde cezai müeyyidelere tabi olurlar. Seymen, İlçemizde ekonominin can damarı olan iş istihdamı sağlayan vergisini ödeyen esnafımızın ve vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi huzur ve refahı için elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - VAN

İpekyolu, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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