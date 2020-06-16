Hileli zarla kumarda kaybettirip, yüksek faizle borçlandıran 2 çeteye dronlu operasyon - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hileli zar ve iskambil kağıtları ile kumar masasında kaybettirdikleri kişilere, borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan 2 suç orgütüne üye 20 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

2 SUÇ ÖRGÜTÜ DRONLA ÇÖKERTİLDİ

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris ilçesi KOM Amirliği ekipleri, bu sabah 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile havadan da bir helikopter ve dron destek verdi.

250 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 20 adrese düzenlenen baskında, kılıç, pala, çelik çubuk ile çok sayıda senet, borçluların yazılı olduğu ajanda, hileli zar ve oyun kağıtları ele geçirildi. Yaklaşık 250 bin lira ile yüksek miktarda uyuşturucu maddenin de bulunduğu adreslerde, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KUMARDA KAYBETTİRİP, YÜKSEK FAİZLE BORÇ VERDİLER

Suç örgütlerinin, kumara 'zaafı' olanları, hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla oynattıkları kumarda kaybettirdikleri, ardından da bu kişilere borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para verdikleri bildirildi.