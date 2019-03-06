Son Dakika Haberleri: Hillary Clinton 2020'de Aday Olmayacağını Duyurdu

Hillary Clinton 2020'de Aday Olmayacağını Duyurdu

1 saat önce

2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Hillary Clinton 2020'de Aday Olmayacağını Duyurdu, System.String[]
2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. ABD basınına açıklamalarda bulunan Clinton, "Aday olmayacağım ama konuşmaya, çalışmaya ve inandığım şeyleri savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, Hillary Clinton, Politika
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