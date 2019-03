Hillary Clinton 2020'deki Başkanlık Yarışına Katılmayacağını Açıkladı

2016 seçim yarışında Demokrat Parti'nin adayı, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 2020 başkanlık seçim yarışına katılmayacağını söyledi.

2016 seçim yarışında Demokrat Parti'nin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 2020 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.



New York'ta News 12 televizyonuna konuşan Clinton "Seçim yarışına katılmayacağım. Neye inanıyorsam onlar için çalışmaya, konuşmaya ve desteklemeye devam edeceğim" dedi.



Clinton 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nın adayı Donald Trump karşısında yenilmişti.



İleride herhangi bir kamu görevi için aday olup olmayacağı da sorulan Clinton buna "Sanmıyorum" yanıtını verdi.



Clinton ile ilgili yeniden seçim yarışına gireceği yönünde pek çok söylenti dolaşıyordu.



Clinton 2020 seçimleri için bazı Demokrat Parti'nin aday adaylarıyla görüştüğünü söyledi ve "Onlara hiçbir şeyi çantada keklik görmeyin dedim" dedi.



Hillary Clinton ABD tarihinde Demokrat Parti'yi başkanlık yarışında temsil eden ilk kadın aday oldu.



2020 seçimleri için Demokrat Parti'den Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, New Jersey Senatörü Cory Booker and California Senatörü Kamala Harris aday adaylıklarını açıkladı.



Obama döneminde başkan yardımcılığı görevi yapan Joe Biden'ın da seçim yarışına katılacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

