Hillary Clinton Başkanlıktan Vazgeçti
1 saat önce
2016'da Demokrat Parti'den başkan adayı olan Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
2016'da Demokrat Parti
'den başkan adayı olan Hillary Clinton
, 2020 senesinde gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan ve Cumhuriyetçi Parti
adayı Donald Trump
karşısında yenilgiye uğrayan eski Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. ABD
basınına açıklamalarda bulunan Clinton, "Aday olmayacağım ama konuşmaya, çalışmaya ve inandığım şeyleri savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:06 Kaynak: İHA
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