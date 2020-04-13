Son Dakika › Spor › Hillsborough faciası törenleri Corona virüsü nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor
Hillsborough faciası törenleri Corona virüsü nedeniyle ertelendi
6 saat önce
Liverpool Kulübü, her sene 15 Nisan'da Anfield Stadı'nda düzenlenen törenlerin bu yıl ertelendiğini duyurdu.
Liverpool Kulübü, her sene 15 Nisan'da Anfield Stadı'nda düzenlenen törenlerin bu yıl ertelendiğini duyurdu.
15 Nisan 1989'da İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında, Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda Liverpool ile Nottingham Forest takımları karşı karşıya gelmiş, müsabakanın altıncı dakikasında trübünlerde çıkan panik sonucu 96 Liverpool taraftarı ezilerek ve tel örgülere sıkışarak hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:52
Son Dakika İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor Sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane koridorunda yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum