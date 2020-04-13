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Hillsborough faciası törenleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
6 saat önce
İngiliz futbolunun "en ölümcül kazası" olarak nitelendirilen Hillsborough faciasında hayatını kaybeden 96 taraftarın anılması için yapılması planlanan tören, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) duyulan endişe nedeniyle ertelendi.
İngiliz futbolunun "en ölümcül kazası" olarak nitelendirilen Hillsborough faciasında hayatını kaybeden 96 taraftarın anılması için yapılması planlanan tören, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) duyulan endişe nedeniyle ertelendi.
Liverpool Kulübü, her sene 15 Nisan'da Anfield Stadı'nda düzenlenen törenlerin bu yıl ertelendiğini duyurdu.
15 Nisan 1989'da İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında, Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda Liverpool ile Nottingham Forest takımları karşı karşıya gelmiş, müsabakanın altıncı dakikasında trübünlerde çıkan panik sonucu 96 Liverpool taraftarı ezilerek ve tel örgülere sıkışarak hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:30 Kaynak: AA
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