Hilmi Bozok: "Süper Lig yolunda inancımız tam" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hilmi Bozok: 'Süper Lig yolunda inancımız tam' - Son Dakika Spor

Hilmi Bozok: "Süper Lig yolunda inancımız tam"

6 saat önce

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, korona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara pazartesi gününe kadar izin verdiklerini söylerken, her şey normale döndüğünde ligin kalan 6 haftasını en iyi şekilde sonuçlandırıp Süper Lig'e çıkmak için inançlarının tam...

Hilmi Bozok:

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, korona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara pazartesi gününe kadar izin verdiklerini söylerken, her şey normale döndüğünde ligin kalan 6 haftasını en iyi şekilde sonuçlandırıp Süper Lig'e çıkmak için inançlarının tam olduğu vurguladı.


Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, TFF 1. Lig'de takım olarak çok güzel bir hava yakaladıklarını ancak yaşanan korona virüs salgınını nedeniyle liglerin ertelendiğini belirterek, bu olayların futbolcularda da tedirginlik oluşturduğunu söyledi. Bozok, "Onların da sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. Kulüp olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcuların hepsi İzmir'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızdan en iyi şekilde neticelendirip Süper Lig'e çıkacağız" dedi.


Takıma izin verildi


Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle verilen liglerin erteleme kararının ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak oyunculara pazartesi güne kadar izin verdi. Siyah-beyazlı ekipte pazartesi yapılacak idmana kadar tesislere kimse kabul edilmezken hijyen koşullarına yönelik çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:41 Kaynak: İHA

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