Hilmi Güler: "Belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandırdık" - Son Dakika

Hilmi Güler: "Belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandırdık"

25.02.2021 15:25
Hilmi Güler:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da klasik belediyecilik anlayışının dışına çıktıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız farklı çalışma metotları ile Türkiye'de dikkat çekici bir belediye haline geldik" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da klasik belediyecilik anlayışının dışına çıktıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız farklı çalışma metotları ile Türkiye'de dikkat çekici bir belediye haline geldik" dedi.

Başkan Güler'in ilçe belediyeleri ile istişare ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Başkan Güler, Gölköy ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına Genel Sekreter Coşkun Alp, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, AK Parti Gölköy İlçe Başkanı Yaşar İnce ve AK Parti Gölköy Kadın Kolları Başkanı Aynur İnce katıldı.

"Belediyecilik anlayışına fark kattık"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkarak farkını ortaya koyduğunu, bununda meyvelerini aldıklarını belirten Başkan Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak klasik belediyecilik anlayışının tamamen dışına çıktık. Klasik belediyecilik yol yaparsın, çöp toplarsın, kaldırım yaparsın iş biter. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunların dışında hayvancılık, turizm, teknolojik yatırımlara giriyoruz. Asfalt plenti alıyoruz. Yakın dönem de Büyükşehir Belediyesi olarak 95 adet iş makinası aldık. Bu makinaları kiralayabilirdik. Bu şekilde de müteahhitlere para kazandırırdık. Ama biz böyle yapmadık. Milletimizin parasını milletimizin hizmeti için kullandık. Mesai arkadaşlarımız ile bizler gece 3'e kadar şehrimiz için neler yapabiliriz üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde şu an Türkiye'de 1 numara haline geldik. Bizim yaptığımız çalışmaları sizlerin de iyi takip etmesi lazım. Onları sizlerde etrafınıza anlatın ki milletimiz daha iyi bilsin ve öğrensin. Hani bir laf vardır. 'Gölgede duranın gölgesi olmaz' bu çalışmaları sizlerle birlikte yapalım. Sizlerde fikirlerinizi söyleyin. Bu memleket bizim, herkes yapılacaklar için rahatlıkla fikirlerini beyan edebilir. Ortak akıl her zaman en iyi olandır" diye konuştu.

"Top çevirmiyoruz sorun odaklı çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesinde her çalışanın sorumluluk sahibi olduğunu ifade eden Başkan Güler, "İyi bir ekibe sahibiz. Bütün mesai arkadaşlarımız sonuç odaklı çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanımız da bize top çevirmeyin, direkt sonuca gidin derdi. Biz böyle alıştık. Onun için ekip arkadaşlarımız yan pas veya geri pas yapmıyorlar. Direkt gol atacakmış gibi çalışma yapıyorlar. Geçmiş yıllarda yaşananlar belli, herkes işini yapacak. Kimse vatandaştan üstün değil. Biz onlara hizmet etmek için geldik. Onlar varsa biz varız. Onun için vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek bizim en birincil görevimiz. Bunun için buradayız" şeklinde konuştu.

"Şehrimizin 100 yıllık planını yapıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin 19 ilçede mimari çalışma içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Güler, "İlçelerimizin çehresini değiştiriyoruz. Her ilçemize has mimari çalışma yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Gölköy ilçemiz için. Hedefimiz 19 ilçemiz nezdinde yeni bir mimari yapıyı hayata geçirmek. Bunun için çalışma yapıyoruz. Her ilçenin kendi mimari yapısına uygun yapıları ortaya çıkartacağız. Bu çalışma ile hem ilçelerimizin hem de Ordu'muzun gelecek 100 yılını planlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gölköy'ü daha etkin hale getirmek istiyoruz"

Ordu'nun en büyük 4'üncü ilçesi konumunda yer alan Gölköy'ü daha da cazibeli hale getirmek için ortak çalışma yapmanın önemine vurgu yapan Başkan Güler, "Buradaki ana nokta Gölköy ilçemizin çok daha etkin bir hale gelmesidir. Gölköy ilçemiz, eşsiz doğal güzellikleri ve bozulmamış tabiatıyla yapacağımız yeni turizm odaklı çalışmalarla daha da güzel hale gelecektir. Şu anda da güzel ancak yapacağımız özel projelerle burayı turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. İşte bunları yaparken de sizin fikirleriniz önemli" diye konuştu.

"Gölköy sizinle bir başka güzel oldu"

Gölköy'ün hak ettiği yatırımları aldığını ve planlanan projelerle almaya devam edeceğini belirten Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gölköy'e ayrı bir sevgisi var. Onun sayesinde Gölköy ilçemiz alt yapısı ve üst yapısı ile birçok yatırımları aldı, almaya da devam ediyor. İlçemizin çehresini değiştirecek hem de istihdama katkı sağlayacak çalışmalar için kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantı karşılıklı görüşlerin paylaşılması ile sona erdi. - ORDU

Hilmi Güler: Belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandırdık
Hilmi Güler: Belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandırdık

Mehmet Hilmi Güler, Hisarcık, Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hilmi Güler: 'Belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandırdık' - Son Dakika


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