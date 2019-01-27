Hilmi Güler'den Çiftetelli
1 saat önce
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "14'üncü Çambaşı Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.
Ordu
'nun Kabadüz
ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'nda düzenlenen "14'üncü Çambaşı Kar
Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.
Ordu Büyükşehir ile Kabadüz belediyelerince organize edilen festivale katılanlar, kızak ve naylonlarla kayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar ise kardan adam yaparak fotoğraf çektirdi. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler
, festivale katılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Hilmi Güler
, gerek festivale katılanlar gerekse yayla sakinleri tarafından bir an olsun yalnız bırakılmadı. Davul zurna eşliğinde oynanan oyuna eşlik eden Güler, vatandaşlara eşlik edip çiftetelli oynadı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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