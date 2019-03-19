Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler'den Fındık Üreticilerine Müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' Ödemeleri Başlıyor

Hilmi Güler'den Fındık Üreticilerine Müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' Ödemeleri Başlıyor

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemelerinin, 22 Mart Cuma günü itibarıyla fındık üreticilerinin hesaplarına yatırılmaya başlayacağı müjdesini verdi.

Hilmi Güler'den Fındık Üreticilerine Müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' Ödemeleri Başlıyor, System.String[]
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemelerinin, 22 Mart Cuma günü itibarıyla fındık üreticilerinin hesaplarına yatırılmaya başlayacağı müjdesini verdi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti hükümeti tarafından 10 yıldır fındık üreticilerine 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemesi yapıldığını hatırlattı. Ordu'da yaklaşık 122 bin 500 fındık üreticisine 282 milyon TL ödeme yapılacağını aktaran Güler, "Hükümet olarak fındık üreticilerini destekliyoruz. Fındıkta serbest piyasa için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından müdahale alımı yapılmıştı. Serbest piyasada şu anda alım fiyatı da TMO alım fiyatının üzerinde seyrediyor. Ayrıca her yıl Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya geldiğinde fındıkta desteklemenin devam edeceğini müjdelemişti. Fındık üreticilerimize yapılacak olan Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri 22 Mart Cuma günü itibarıyla üreticilerimizin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak" dedi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:32 Kaynak: DHA

Ekonomi
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