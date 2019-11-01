Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler'den hayvan barınağı açıklaması
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Hilmi Güler'den hayvan barınağı açıklaması

6 saat önce

Hilmi Güler'den hayvan barınağı açıklamasıORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada yayınlanan Ordu'daki hayvan barınaklarının durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Hilmi Güler'den hayvan barınağı açıklaması

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada yayınlanan Ordu'daki hayvan barınaklarının durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Güler, "Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur" dedi.

Hilmi Güler'den hayvan barınağı açıklaması

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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