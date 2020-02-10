Hilmi Güler'den 'KKTC Cumhurbaşkanı'na sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Hilmi Güler'den 'KKTC Cumhurbaşkanı'na sert tepki - Son Dakika

Hilmi Güler'den 'KKTC Cumhurbaşkanı'na sert tepki

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son günlerde yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki gösterdi.

Hilmi Güler'den 'KKTC Cumhurbaşkanı'na sert tepki, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son günlerde yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki gösterdi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türk tarihine dil uzattığını ve Rum kesiminden çıkar elde etmeyi hedeflediğini belirten Başkan Güler, "Türk insanının, Türkiye'nin tarihine dil uzatarak Rum kesiminden çıkar elde etmeyi hedefleyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şunu iyi bilmelidir ki; Türkiye ile kavga etmek, milletinin özüyle kavga etmektir ve özüyle kavga eden asla kazanamaz" dedi.


Güler, şu açıklamayı yaptı:


"Kendisi belirli zamanlarda Türkiye ile kavga etmeye çalışıyor. Sanıyorum ki bunun altında bizim bilmediğimiz dönemsel sebepler ve hesaplar var. Bu hesapları bilemeyiz fakat bir şeyi çok iyi biliriz: Biz Türkler, Fransız mandacılığına sevdalanmamış bir milletiz. İşte bu yüzden Hatay meselesini hiçbir zaman anlamayacak olmasına ancak üzülürüz. Kendi kirli hesaplarının peşine düşen Akıncı şunu unutmamalıdır: Bu millet, mandacı zihniyetleri çoktan tarihe gömmüştür. Mandacılığı savunanlar da tarihe gömülecektir." - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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