Hilmi Güler: "Geleceğin ekonomisi Asya'da şekillenecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hilmi Güler: 'Geleceğin ekonomisi Asya'da şekillenecek' - Son Dakika Ekonomi

Hilmi Güler: "Geleceğin ekonomisi Asya'da şekillenecek"

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomilerinin Asya'dan çıkacağını belirterek, "Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak.

Hilmi Güler:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomilerinin Asya'dan çıkacağını belirterek, "Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak. Türkiye olarak coğrafi konumumuz nedeniyle bu durumdan en iyi şekilde yararlanabiliriz" dedi.


Ordu'da iş dünyasının katıldığı bir toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya'dan çıkacak. Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak. Türkiye olarak coğrafi konumumuz nedeni ile bu durumdan en iyi şekilde yararlanabiliriz. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalara iş adamlarının hepsinin destek vermesi gerekir" diye konuştu.


Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in söylediği gibi önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya ülkelerinden çıkacak. Türkiye olarak Asya kıtasının ihtiva ettiği çok büyük fırsatlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ülkemizin dış politikasını yeniden Asya olarak belirledi. Bizler de çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Ordu ziyaretim öncesi Ankara'da kabul ettiğimiz Çin Büyükelçisi'nin bizlere hitaben söylediği, zor zamanlarımızda yanımızda olan iki ülke var. Bunlardan birisi Japonya diğer Türkiye. Bizler Çin halkı olarak sizlere minnet borçluyuz" şeklinde konuştu.


Gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve çok sayıda iş adamı katıldı. - ORDU

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak
Hong Kong, Çin'den tahliye edilenleri karantina altına aldı! 14 günden önce çıkana hapis cezası var Çinli iş adamından korkunç koronavirüs iddiası: 50 binden fazla ceset yakıldı Manchester United koronavirüs şüphesi nedeniyle Ighalo'yu kamp kadrosuna almadı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:40:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hilmi Güler: "Geleceğin ekonomisi Asya'da şekillenecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]