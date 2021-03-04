Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler sonrası, koyun, kaz, manda ve keçi yetiştiriciliğine olan talep arttı. Hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeler meyvelerini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in klasik belediyeciliğin dışına çıkarak başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri, kırsalda yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Kentte, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle dağıtılan, koyun, kaz, manda ve keçi yetiştiriciliğine olan talep arttı.

Kaz işletmeleri bire dört büyüdü

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara, et ve yumurta verimiyle dikkat çeken 4 bin adet mask ırkı kaz dağıtıldı. Kısa sürede bölgeye uyum sağlayan kaz işletmeleri bir yılda bire dört büyüyerek, sayılarını 14 bine çıkardılar.

Bafra ırkı koyunlar bir yılda ikiye katladı

Başkan Güler'in bir diğer hayvancılık atağı olan "İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ise 15 çiftçiye 20'şer koyun, 2'şer ise koç dağıtıldı. Yüksek süt ve üremeye sahip, besi performansı ile et kalitesinin yanında, adaptasyon kabiliyeti yüksek olan Bafra ırkı koyunlar kısa sürede bölgeye uyum sağladı. Dağıtılan 300 koyun, bir yılda 600 rakamına ulaştı.

Halep keçileri bölgeyi sevdi

Bir diğer hayvancılık projesi olan Halep Keçisi Yetiştiriciliği Projesi'ne de üç ilçede başlandı. Sütü ve eti oldukça değerli olan Halep keçisi yetiştiriciliğinin il genelinde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, Mesudiye ilçesinde 9 üreticiye 20 dişi keçi, 1 teke ve Fatsa ve Ünye ilçelerindeki 2 üreticiye 10 dişi keçi, 1 teke olmak üzere toplamda 200 dişi keçi ve 11 teke desteği gerçekleştirildi.

Unutulmaya yüz tutmuş manda yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Kent genelinde geçmiş yıllarda yoğun olarak yapılan ve son yıllarda oldukça gerileyen, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğinin tekrar canlandırılması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Bu kapsamda Aybastı ilçesinden 8 ve Mesudiye ilçesinden 8 olmak üzere 16 yetiştiriciye 2'şer adet dişi damızlık manda ve 2'şer adet de manda yavrusu (malak) olmak üzere toplam 32 adet damızlık dişi manda, 32 adet de malak dağıtımı gerçekleşti.

Pekin ördeğinde ilk civcivler çıktı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici tarım projeleri kapsamında hayata geçirilen 'Pekin Ördeği Yetiştiriciliği' projesi ilk meyvelerini verdi. Yöreye adaptasyonunu tamamlayan Pekin ördeklerinin yumurta verimi arttı, ilk civcivler de çıkmaya başladı. Civcivlerin bir kısmı etlik olarak beslenecek, bir kısmı da talebe göre yeni işletmelerin kurulmasında damızlık olarak kullanılacak. - ORDU