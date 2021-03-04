Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı - Son Dakika

Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı

04.03.2021 16:10
Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler sonrası, koyun, kaz, manda ve keçi yetiştiriciliğine olan talep arttı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler sonrası, koyun, kaz, manda ve keçi yetiştiriciliğine olan talep arttı. Hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeler meyvelerini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in klasik belediyeciliğin dışına çıkarak başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri, kırsalda yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Kentte, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle dağıtılan, koyun, kaz, manda ve keçi yetiştiriciliğine olan talep arttı.

Kaz işletmeleri bire dört büyüdü

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara, et ve yumurta verimiyle dikkat çeken 4 bin adet mask ırkı kaz dağıtıldı. Kısa sürede bölgeye uyum sağlayan kaz işletmeleri bir yılda bire dört büyüyerek, sayılarını 14 bine çıkardılar.

Bafra ırkı koyunlar bir yılda ikiye katladı

Başkan Güler'in bir diğer hayvancılık atağı olan "İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ise 15 çiftçiye 20'şer koyun, 2'şer ise koç dağıtıldı. Yüksek süt ve üremeye sahip, besi performansı ile et kalitesinin yanında, adaptasyon kabiliyeti yüksek olan Bafra ırkı koyunlar kısa sürede bölgeye uyum sağladı. Dağıtılan 300 koyun, bir yılda 600 rakamına ulaştı.

Halep keçileri bölgeyi sevdi

Bir diğer hayvancılık projesi olan Halep Keçisi Yetiştiriciliği Projesi'ne de üç ilçede başlandı. Sütü ve eti oldukça değerli olan Halep keçisi yetiştiriciliğinin il genelinde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, Mesudiye ilçesinde 9 üreticiye 20 dişi keçi, 1 teke ve Fatsa ve Ünye ilçelerindeki 2 üreticiye 10 dişi keçi, 1 teke olmak üzere toplamda 200 dişi keçi ve 11 teke desteği gerçekleştirildi.

Unutulmaya yüz tutmuş manda yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Kent genelinde geçmiş yıllarda yoğun olarak yapılan ve son yıllarda oldukça gerileyen, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğinin tekrar canlandırılması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Bu kapsamda Aybastı ilçesinden 8 ve Mesudiye ilçesinden 8 olmak üzere 16 yetiştiriciye 2'şer adet dişi damızlık manda ve 2'şer adet de manda yavrusu (malak) olmak üzere toplam 32 adet damızlık dişi manda, 32 adet de malak dağıtımı gerçekleşti.

Pekin ördeğinde ilk civcivler çıktı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici tarım projeleri kapsamında hayata geçirilen 'Pekin Ördeği Yetiştiriciliği' projesi ilk meyvelerini verdi. Yöreye adaptasyonunu tamamlayan Pekin ördeklerinin yumurta verimi arttı, ilk civcivler de çıkmaya başladı. Civcivlerin bir kısmı etlik olarak beslenecek, bir kısmı da talebe göre yeni işletmelerin kurulmasında damızlık olarak kullanılacak. - ORDU

Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı
Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı
Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı
Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı
Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı

Mehmet Hilmi Güler, Damızlık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:20:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hilmi Güler'in tarım projeleri ikiye katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei