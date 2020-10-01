Ordu'da örtü altı yetiştiriciliğinde yaz hasadı tamamlandı

Ordu'da hayata geçirilen "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yaz sezonu ürünlerinin hasadı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde desteklenen Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki 40 serada yaz hasadı tamamlandı.

Seralarda üretilen domates, biber, patlıcan, hıyar ve fasulye gibi sebzelerden yaklaşık 150 tonluk üretim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, bereketli bir yaz sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

7 ilçede 40 serada toplam 150 tonluk üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Güler, "Seralarımızda şimdi ise kışlık sebze ve süs bitkilerinin hazırlıkları var. Fındık, kivi, çilek gibi yaygın üretim kollarının yanında uygun koşulları taşıyan bölgelerde seracılığın geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Birim alandan daha fazla verim alınması için üreticilere destek vermeye devam edilecek." dedi.

Güler, bazı seralarda uygulanan sözleşmeli tarım modelinin başarıyla hayata geçtiğini belirterek, "Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız işbirliğinde üreticilerle yapılan sözleşme kapsamında begonya, top kadife ve vapur dumanı türlerinden toplam 200 bin yazlık süs bitkisinin alımı yapılarak Büyükşehir Belediyemize ait alanlara dikimi gerçekleştirildi. Kışlık bitkiler ise dikim zamanı geldiğinde aynı şekilde üreticiden alınacak." diye konuştu.

Üretilen bazı ürünlerin, üreticilerden alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını vurgulayan Güler, kentteki sera yapılarının artırılmasıyla sözleşmeli tarım konusunda da önemli bir altyapının oluşmuş olacağını kaydetti.