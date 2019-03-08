Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler, Kadınları Unutmadı

Hilmi Güler, Kadınları Unutmadı

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Hilmi Güler, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle kadınlara çiçek dağıttı, onlarla sohbet etti.

Hilmi Güler, Kadınları Unutmadı, System.String[]
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Hilmi Güler, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle kadınlara çiçek dağıttı, onlarla sohbet etti.

Güler, beraberindeki AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören ile birlikte düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık, Sırrı Paşa ve Süleyman Felek Caddesi'nde halkı selamlayarak, kadınlara da çiçek dağıttı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte AK Parti'li Güler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hilmi Güler, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı hanımların değeri bizim için çok yüksek. Onlar için ne yapsak az. Hem anamız hem bacımız hem de eşlerimiz olan kadınların çok daha güzel huzur içerisinde yaşaması, yaşam kalitesinin artması, çalışma şartlarının güzelleşmesi için, elimizden gelen her şeyi yapacağız, onlar bizim başımızın tacı. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Yürüyüşe, AK Parti Ordu Kadın Kolları üyeleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören ve yoğun bir kalabalık grubu katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:04 Kaynak: İHA

Ordu, belediye başkan adayı, AK Parti, Mehmet Hilmi Güler, Politika
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