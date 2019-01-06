Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler: Ordu'nun Güzelliklerini Büyüteceğiz

Hilmi Güler: Ordu'nun Güzelliklerini Büyüteceğiz

1 saat önce

seçim çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan Hilmi Güler, "Çok zevkli, heyecanlı bir çalışma içerisindeyiz, dere tepe geziyoruz.

Hilmi Güler: Ordu'nun Güzelliklerini Büyüteceğiz, System.String[]
seçim çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan Hilmi Güler, "Çok zevkli, heyecanlı bir çalışma içerisindeyiz, dere tepe geziyoruz. Memleketim olan güzel Ordumuza yeni yatırımlar getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe ilçe,mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Klasik, alışılmış projelerin dışında ekonomik, sosyal ve turizme yönelik çalışmalarla Ordu'yu çekim merkezi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ORDU İÇİN ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Fındıkta, turizmde ciddi ataklar yapacaklarını aktaran Güler, "Ordu'yu sadece komşu illerle değil uluslararası açıdan da yeni bir sahaya sürmeyi amaçlıyoruz, uluslararası şirketlerle görüşmelerimiz var. Ayrıca bunlarla ilgili ekonomik kaynakları harekete geçiriyoruz. Fındıkta, turizmde ve yeni yatırım konularında ciddi ataklarımız olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ŞEHİR ORTAYA ÇIKACAK"

Komşu illerle beraber çalışmalar yürüteceklerini belirten Güler, "Çok büyük ölçekte yeni bir şehir ortaya çıkacak. Zaten güzel bir şehirdi, bu güzelliği daha da büyüteceğiz. Bölgesel olarak komşu illerimizle beraber bütünsellik içerisinde çalışma oluşturuyoruz bu çok önemli. Bölgede sadece Arap turistlere yönelik değil uluslararası kaynakları da devreye sokacak bir çalışma yapıyoruz" dedi.

ORDU'DAKİ TARİHİ ESERLER

Ordu'nun tabiat güzelliği, yaylaları ve yeşilliğinin fevkalade önemli olduğunu söyleyen Hilmi Güler, "Fakat tarihi eser boyutu Ordu için öne çıkan bir konu değildi. Şimdi orada yeni kaynaklar gördük, yeni planlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda da mevcut güzellikleri uluslararası destinasyon konusu yapmaya çalışıyoruz en önemli konu bu" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Ordu, Mehmet Hilmi Güler, Güncel
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