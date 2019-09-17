Hilmi Güler: "Ordu sahaya çıkıyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Artık sahaya çıkıyoruz. Ordulular doğduğu yerde doyacak" dedi.



Düzenlediği aylık toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu zamana kadar sahaya çıkmamış Ordu'yu hazırladık. Şimdi sahaya çıkıyoruz. Her yönümüzle güçlü bir şekilde geliyoruz. Hayata geçireceğimiz çalışmalarla doğduğu yerde doyan insanların olduğu marka bir şehir inşa edeceğiz" diye konuştu.



"Ordulular doğduğu yerde doyacak"



Ordululuk bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Güler, şu açıklamalarda bulundu:



Biz göreve geldiğimizde Ordu'nun değerlerini gözden geçirdik. Ordululuk bilincini kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye averajının çok üzerinde bir ilimiz var. Ordululuk aidiyetini güçlendirmek için düşünen, üreten, yarışan Ordu sloganıyla yola çıktık. İlimizde turizmin 3 aya sığdırılmaması için turizm atağı başlatıyoruz. İlimize gelen turist artık hatıralarını burada oluşturacak. İlimizde yaşayan Ordulu kadar hemşehrimiz de il dışında yaşıyor. Bu hemşehrilerimizin doğduğu yerde doymasını istiyoruz. 30 büyükşehir belediye başkanları geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Hedeflerimizi mukayese etme imkanımız oldu. En küçük büyükşehir olmamıza rağmen 30 büyükşehir içerisinde ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Mazeret, bahane, şikayet kelimelerini sözlükten çıkarıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, 'kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz' diyor. Kudret ve kabiliyet bizim de yeni hareketimiz olacak. Ordu, Ordu'dan yönetilecek ve ilin kaynakları burada kalacak. Ordu eskiden sahada değildi. Biz şu ana kadar hazırlık yaptık. Depar yapmış şekilde geliyoruz. Sahaya çıktık, her yönümüzle güçlü bir şekilde geliyoruz. Ordu'yu marka bir şehir yapacağız" diye konuştu. - ORDU