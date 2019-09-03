Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler: "Ordu'ya estetik yaptırmam"
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Hilmi Güler: "Ordu'ya estetik yaptırmam"

1 saat önce

Ordu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile bir araya gelerek Ordu'nun gelecek vizyonunu ele alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'ya estetik ameliyat yapılmasını izin vermeyeceğiz" dedi.

Hilmi Güler:

Ordu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile bir araya gelerek Ordu'nun gelecek vizyonunu ele alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'ya estetik ameliyat yapılmasını izin vermeyeceğiz" dedi.


Önümüzdeki süreçte Kent Konseyi'nin daha aktif ve üretken olması, 'Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu' sloganını geliştiren çalışmalar yapması konusunda ortak görüş birliğine vardıklarını söyleyen Başkan Güler, Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın ve Yürütme Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


"Kent Konseyinden beklentimiz büyük"


Yaşanabilir bir Ordu inşası için birlikte çalışacaklarını söyleyen Başkan Güler, "Ordu'muz yaşanılabilir ve yarışabilir bir şehir olsun istiyorum. Bunun üzerinde de epey çalıştık. Kent konseyinden beklentimiz büyük. Bunun için de birlikte bu işi yapalım istiyoruz. Zaten çok güzel bir şehrimiz var ama daha iyi olması lazım. Her şehrin bir karakteri var. Son zamanlarda olduğu gibi şehirlere estetik ameliyat çok yapılıyor ve çoğu da iyi tutmuyor. Biz estetik ameliyatı yapılmayan bir Ordu olsun istiyoruz. Ordu zaten sanatkar ve aydın bir şehir. Ordu'nun geleceğini sizlerle birlikte yazacağız" diye konuştu.


"Öncelikli hedefimiz Ordu"


Kent konseyinin Ordu'nun ekonomisinden sosyal yapısına kadar birçok alanına etki edecek çalışmalara imza atması gerektiğini belirten Başkan Güler, "Ekonomisi, estetiğiyle, çevresiyle, sosyal yapısıyla ordu oluşturalım diyoruz. Böyle bir grup da sadece danışma konseyi gibi ayda bir toplanan grup değil de biraz daha kolları sıvayarak aktif çalışsın istiyoruz. Acele değil süratle gidelim. Bu konseyde siyaset en son düşündüğümüz şey olsun. Öncelikli hedefimiz Ordu olsun. Sizin konseyinizde kadın, engelli, genç ve çocuk meclisi olsun. Bu bina sadece gündüz çalışmayacak burası sizin emrinizde. Türkiye'de Ordu'nun dereceye gireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.


"Modern bir Ordu amaçlıyoruz"


Ziyarette konuşan Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın ise, "İlk toplantımızı yaptık, görev bölümümüzü yaptık. Büyükşehir belediyesine kent sakinleri olarak ışık tutmak, yol göstermek kent halkının değerlerine sahip çıkıp hem üretimi hem tüketimi artırarak modern bir Ordu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu bayrağı bizden sonrakilere teslim etmek için bu göreve başladık. Hem karada hem denizde aktif olacağız" ifadelerini kullandı. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Kent Konseyi, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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