Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu 1. Amatör Küme 2. hafta müsabakalarında Orduspor 1967 ile Fatsa Dolunayspor maçını izledi. Başkan Güler, Orduspor 1967'nin 5-0 kazandığı maçın sonunda yaptığı değerlendirmede, "Orduspor efsanevi bir takım. Dediğimiz gibi, efsane geri döndü" dedi.



Eski Orduspor efsanesini yeniden canlandırmak için Şavaş Şimşek Başkanlığında yeni bir oluşum ve yeni bir ekiple yola çıkan Orduspor 1967, sahasında Fatsa Dolunayspor'u 5-0 sonuçla farklı yendi. Karşılaşmayı izlemek üzere 19 Eylül Stadı'na gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tribünlerin sevgi gösterileri ile karşılandı. Başkan Güler, tribünleri selamlayarak taraftarların sevgi gösterisine karşılık verdi.



Maç boyunca her iki takımın ataklarını ve gol çabalarını alkışlayan Başkan Güler, maç sonunda yaptığı değerlendirmede, Orduspor efsanesinin geri döndüğünü söyledi. Başkan Güler, "Orduspor efsanevi bir takım. Efsane geri döndü, dediğimiz gibi. Bugün efendice, sportmence, centilmence ve çok güzel bir maç oldu. Fatsa Dolunayspor da çok başarılıydı. Kardeşçe sportmence bir oyun örneği verdiler. Dolayısıyla 5-0 güzel bir sonuç. Bu yakışırdı zaten Ordu'ya da. Daha güzel günleri hep birlikte izleyeceğiz. Orduspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.



Başkan Güler, stattan ayrılırken taraftarların yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılaştı. Başkan Güler, coşkulu tezahüratlarda bulunan taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. - ORDU