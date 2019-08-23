- Hilmi Güler: "Orduspor efsanesi geri dönecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Ordu'da tek bir takım olsun ve güçleri birleştirelim. mor beyaz olarak bir takımımız olsun. 1967 Orduspor toplam gücümüzü; bir araya getirelim. Yöneten değil yönlendiren ve bir abi olarak Ordu'nun imkanlarını birleştirelim istiyoruz. Eski muhteşem gününe dönelim istiyoruz"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski Orduspor ruhu ve coşkusunu yeniden ortaya çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Yeni Orduspor Kulübünü ziyaret ederek yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun temennilerinde bulunan Başkan Güler, kulüplerin Orduspor ruhu ve coşkusu altında birleşmesini istedi. Yeni Orduspor camiasından olumlu cevap alan Başkan Güler, bu kez Orduspor ve Altınordu Belediyespor Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Her iki kulüp yöneticileri tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Güler, burada yaptığı açıklamada birleşme konusundaki görüşlerini yineledi.

Başkan Güler, "2 gün önce yeni Orduspor'u ziyaret ettik ve başarılar diledik. Şimdide esas baba ocağı olan Orduspor'u ziyarete geldik. Size çok şey borçluyuz. Güzel çalışmalar yaptınız. Efsane hayata geri dönecek inşallah. Başarılarını duyuracak. Herkesin hem hatırını soralım hem de bu noktada neler yapacağımızı konuşalım. İstiyoruz ki Ordu'da tek bir takım olsun ve güçleri birleştirelim. İki yarımdan bir tam olmuyor. Hatta üç yarımdan da bir tam olmuyor. Dolayısıyla burada tam bir takımımız olsun ve hepsi bir yerde toplansın mor beyaz olarak. 1967 Orduspor toplam gücümüzübir araya getirelim. Yöneten değil yönlendiren ve bir abi olarak Ordu'nun imkanlarını birleştirelim istiyoruz. Eski muhteşem gününe dönelim istiyoruz" dedi.

Ordu'nun akıllı ve ileriyi gören bir şehir olduğunu vurgulayan Güler, "Bende bu şehrin Büyükşehir Belediye başkanı olarak yardımcı olmayı arzu ediyorum. İnşallah olur, olmadığı takdirde biz yine Orduspor olarak eski günlerimize döneriz. Nasıl daha evvelki gibi başarıdan başarıya koştuysak burada da koşarız. Bizim ki sadece bir teklif. Toplanırsa toplanırlar, tek arzumuz budur. Olmadığı takdirde biz Ordusporumuza sahip çıkar yolumuza devam ederiz. Bizim ana bayrağımız ana gücümüz hatta spordaki sancağımız mor beyaz takımımızla beraber yürürüz. Aslan düştüğü yerden kalkar. Amacımız burada birleştirici olmak. Birlikten beraberlik doğar" diye konuştu.

Başkan Güler, kulüpten ayrılırken Orduspor'a emek vermiş ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ve ahirete intikal etmiş isimleri anarak hayır dua etti.

Başkan Güler, Orduspor ziyaretinin ardından Altınordu Belediyespor'u ziyaret etti. Burada Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt ve İsa Hitaloğlu tarafından karşılanan Başkan Güler, sporda birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekti. Altınordu Belediyespor yöneticileri de birleşme konusunda olumlu görüş içerisinde bulunduklarını dile getirdi.