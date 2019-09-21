Hilmi Güler: "Tarım projelerimiz istihdam sağlayacak"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun zenginliklerinin iyi kullanılması gerektiğinin altını çizdi.



Başkan Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak aradan geçen 6 ayda her alanda önemli çalışmalara imza attık. Belediye olarak asli görevlerimizi zaten yapıyoruz. Önemli olan milletimize yeni alanlar oluşturmak. Bunu da tarım odaklı çalışmalarımız ile tek tek gerçekleştiriyoruz" dedi.



Tarım konusunda, damızlık koyundan tutunda kaza kadar,arı sütü ve soya fasulyesine kadar önemli çalışmaları Ordu'ya kazandırdıklarını belirten Güler, "Bunların hepsi ayrı bir proje ve hepsi de istihdama katkı sağlayan projeler. Biz Ordu'nun sadece fındığa bağlı kalmasını istemiyoruz. Sadece 1 ay fındık toplayıp sonra 11 ay boşta duran bir anlayışı ilimizden silmek istiyoruz. Onun içinde yaptığımız bu projeler hem milletimize maddi kaynak hem de iş istihdama sağlayacaktır" diye konuştu. - ORDU