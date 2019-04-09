Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler Vıp Araçları Geri Gönderdi

Hilmi Güler Vıp Araçları Geri Gönderdi

40 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, göreve geldiğinin ilk gününde başkanlık makamına ait olduğunu öğrendiği 9 adet kiralık VIP aracından 7'sini geri gönderdi.

Hilmi Güler Vıp Araçları Geri Gönderdi, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, göreve geldiğinin ilk gününde başkanlık makamına ait olduğunu öğrendiği 9 adet kiralık VIP aracından 7'sini geri gönderdi.

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57 oy ile diğer partilerin adaylarının toplamından fazla oy alan Mehmet Hilmi Güler, araç saltanatına son verdi. Güler, devir teslim töreninin ardından göreve geldiğinin ilk gününde başkanlık makamına tahsis edilen ve kiralık olan 9 adet VIP aracı olduğunu öğrendi. Araçların 7'sini geri gönderme talimatı veren Güler, daire başkanlarının kullandığı makam araçlarının yakıt miktarına da sınırlama getirdi. Daire başkanları belirlenen miktarı aşmaları halinde yakıt ücretlerini kendileri ödeyecek.

Güler'in geri gönderdiği araçlar arasında süper lüks Audi A 8 aracı da bulunuyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:15 Kaynak: İHA
Ordu, Mehmet Hilmi Güler, Politika
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