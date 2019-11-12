Son Dakika Haberleri: Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih'in misafiri oldu
Son Dakika Genel Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih'in misafiri oldu

Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih'in misafiri oldu

6 saat önce

Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih'in misafiri olduORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih'in misafiri oldu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen kişi ve araçları bekleyip selam veren Belen'in yağan yağmurdan korunması için Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından bekleme durağı yaptırılmıştı. Salih Belen, Salih'in Yeri adıyla yaptırılan bekleme durağında bu kez Başkan Güler'i ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bugün Gürgentepe ilçemizin sevilen simalarından olan Salih'i ziyarete geldim. Hem kendisinin yemesi hem de gelen misafirlerine ikram etmesi için ona çikolata getirdim. Salih'in ihtiyaçlarını, taleplerini dinledim. Ne zaman bir şeye ihtiyacı olursa biz onun yanında olacağız. Salih bizim gönlümüzde. Ayrıca Gürgentepe Kaymakamımız Nursel Hanım'ın bu güzel düşüncesi için kutluyorum" dedi.

Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih'in misafiri oldu

Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe, Belen, Ordu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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