Hilmi Kulluk: Genel kurulda aday olmayacağız

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 Futbol Sezonu'nun 11 Eylül 2020 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Genel Kurulda aday olmayacağız. Bu süreçte Konyaspor'umuzu daha yükseğe taşıyacak, bu şehrin kutsal emanetine gözü gibi bakacak iş adamlarımız muhakkak çıkacaktır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu bir bayrak yarışıdır ve Konyaspor bu şehrin şah damarıdır. Özenle korunmalı ve her kesimden destek olunmalıdır. Kulübümüz çok daha iyi başkanlara ve yönetimlere layıktır.

Bu yarışın içinde olacaklar da ligin başlamasına çok kısa bir süre kalması nedeniyle, düşündükleri projeleri camiaya bir an önce anlatmaları kulübümüzün geleceği açısından son derece önemlidir. Öte yandan yönetime talip olanlar, şayet ihtiyaç duyarlarsa, yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki sezon kendilerinin yaşamaması adına istişareye, bilgi paylaşımına ve gönülden yardıma açık olduğumuzu burada özellikle belirtmek isterim. Yanlışlarımız, doğrularımız, Konyaspor'un yüksek menfaatleri adına almış olduğumuz kararlar neticesinde bilmeden, istemeden kırdıklarımız, incittiklerimiz muhakkak vardır. Ancak göreve başladığımız günden bu yana niyetimiz her zaman halis olmuştur. Kendi menfaatlerimizi, mevkiimizi düşünmeden, nefslerimize yenik düşmeden kulübümüzün haklarına sahip çıkabilmek, layıkıyla temsil edebilmek için gece gündüz çalıştık. Kısacası kulübümüz için elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösterdik. Sonuçları kimi zaman istediğimiz gibi olmadı. Bunun bizler de farkındayız. Lakin tek sevdamız Konyaspor'du. Çok zor şartlar altında mücadelemizi sürdürdük. Ancak bugün her şeye rağmen Süper Lig'de yoluna devam eden, mal varlıkları ve taşınmazları olan bir kulübü devretmenin huzurunu yaşıyoruz. Buradan bize her şart ve koşulda inanan ve desteklemeye devam eden, yanımızda olan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bununla birlikte büyük fedakarlıklarla taşın altına gövdelerine koyan çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza, kulüp profesyonellerimize ayrıca ve özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar.

Saygı, sevgi ve muhabbetle tüm camiamızı selamlıyor; Konya'mız, camiamız, kulübümüz için en hayırlısı neyse onun olmasını temenni ediyorum" denildi.