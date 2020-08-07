Hilmi Kulluk: Hep beraber birleşip en iyi yere çıkalım - Son Dakika

Hilmi Kulluk: Hep beraber birleşip en iyi yere çıkalım

İTTİFAK Holding Konyaspor'da yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, "Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konyamızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık.

Hilmi Kulluk: Hep beraber birleşip en iyi yere çıkalım, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor'da yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, "Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konyamızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu, hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk, kentteki iş adamlarına seslenerek şunları söyledi: "Sanayicileri Konyaspor'a destek olmaya çağırıyorum. Konyaspor, yönetim kurulunun üzerindeki yükle, belediye başkanlarımızın üstündeki yükle gitmez. Bu çark tıkanır. İmece usulü, herkes üzerine yük alırsa biz bu çarkı çevirebiliriz. Benim ve yönetim kurulu üyelerinin kulüpten 17 milyon liranın üstünde alacağı var. İki yılda benden 1 milyonun üzerinde para çıktı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne belediyemizden ne yönetimimizden maddi yönde çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Gelin bunu hep beraber paylaşalım. Bu takım Hilmi Kulluk'un takımı değil ki. Bu takım Konyamızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım."'MEVCUT BORÇ VERGİ DAHİL 158 MİLYON 970 BİN TL'

Kulübün vergi dahil borcunun 158 milyon 970 bin TL olduğunu kaydeden Hilmi Kulluk, "Şu anki mevcut borcumuz, yatıracağımız vergi dahil 158 milyon 970 bin lira. Bu borç kapanır mı, yıl bazında 1,2,3 yılda kapatılamaz. Bu, bütün kulüplerin başında var. ya çok büyük bir şampiyonluk olacak, başarıyla belirli bir kısmı kapanabilir. Ama kur ve bankadan dolayı, 3 yıl sonra buraya toplandığımızda, 'ya ne oldu, Kulluk kulübü batırdı, 300 milyon borç olmuş' buna herkes alışacak. Sırf biz değil bütün kulüpler aynı durumda" diye konuştu.


- Konya
Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 21:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hilmi Kulluk: Hep beraber birleşip en iyi yere çıkalım - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı "Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi         
16:25
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı         
15:55
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor         
14:02
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti         
12:43
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor         
10:21
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı         
09:48
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi         
08:04
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor         
00:49
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım         
21:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 03:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hilmi Kulluk: Hep beraber birleşip en iyi yere çıkalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei