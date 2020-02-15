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Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle 15-17 Şubat arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:46 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle 15-17 Şubat arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle; 15-17 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek."
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