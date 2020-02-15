Hilmi Ok vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Hilmi Ok vefat etti - Son Dakika Spor

Hilmi Ok vefat etti

6 saat önce

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti.

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Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.


Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle; 15-17 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, isteyen kulüplerin de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabileceği ifade edildi.


Merhum Hilmi Ok'un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
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