Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki - Son Dakika Spor

Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki

6 saat önce

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının sıkıntı yaratacağını söyleyen Öksüz;

Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki, System.String[]

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının sıkıntı yaratacağını söyleyen Öksüz; DHA'ya yaptığı açıklamada "Bugün Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti artırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. bu onlara haksızlık. Şimdi neden böyle bir karar alınıyor?


"BORÇLAR GIRTLAĞA KADAR GELMİŞ DURUMDA"


Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti %40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3'üncü ligden Süper Lig'e gelen bir kulübün başkanıyım. Böyle bir kararın alınması sıkıntı kaynağıdır. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Bunu sorarım. Kasımpaşa kulübünün ben geldiğimden beri uzun vadede borcu olmamıştır. Kısa vadede borçlarımız oldu ama hemen ödedik. Bundan sonrada uzun vadede borçlanacağımızı düşünmüyorum. Ama borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor" şeklinde konuştu.


DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:27 
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