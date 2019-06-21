Son Dakika Haberleri: Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması
Son Dakika Güncel Haber

Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması

1 saat önce

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması, System.String[]
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aktif olarak çalışan bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, aralarında bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan Nihat O.'nun da olduğu 37 astsubay, 4 uzman çavuş ve TSK'dan ihraç edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen 18 Haziran'da yaptığı operasyonlarda yakalanan Nihat O., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
genelkurmay başkanı, operasyon, türk silahlı kuvvetleri, hilmi özkök, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]