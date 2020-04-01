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Hilton Bomonti sağlık çalışanlarına açıldı
7 saat önce
İbrahim Çeçen Holding, Şişli'de bulunan Hilton Bomonti Oteli'ni sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtığını duyurdu.
İbrahim Çeçen Holding, Şişli'de bulunan Hilton Bomonti Oteli'ni sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtığını duyurdu.
Koronavirüsü salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline yurt genelinden destek sürüyor. İstanbul Şişli'de yer alan Hilton Bomonti de bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. İbrahim Çeçen Holding'den yapılan açıklamada, birçok önemli sağlık kuruluşuna yakın bir lokasyonda bulunan otelin bundan böyle sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şeklide hizmet vereceği ifade edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:37 Kaynak: İHA
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