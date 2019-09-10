Hilton'da eryöner d. avrupa ve italya'dan da sorumlu olacak

Türkiye'de 2015 yılından bu yana, orta ölçekli Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton otellerinin Ülke Müdürü olarak görevini sürdüren Ruhsar Eryöner, Doğu Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak.

Aldığı terfinin ardından yönetiminden sorumlu olduğu Hilton otellerinin sayısı 18'e yükselen Ruhsar Eryöner, altı ülkede 800'ü aşkın ekip üyesini denetleyecek.

Hilton'daki 20 yılı aşkın deneyimi sırasında kayda değer ölçüde uluslararası deneyim kazanan Eryöner; Türkiye, Polonya, Romanya, Macaristan, Arnavutluk ve İtalya'ya kadar uzanan çok uluslu bir portföyü yönetecek.

Eryöner, atanmasıyla ilgili olarak, "Hilton'daki deneyimim sırasında başta Doğu Avrupa olmak üzere, Türkiye dışında çok sayıda pazarla aşina olma şansını elde ettim. Bu nedenle liderlik rolü kapsamında daha geniş bir bölge genelinde tekrar çalışacak olmaktan heyecan duyuyorum. Bu uluslararası sınırlar kapsamında ekip sinerjisini geliştirmeyi, bölgede yönettiğimiz portföyün sürekli büyümesine destek olmayı ve marka sahiplerimiz için sürekli değer sunmayı dört gözle bekliyorum" dedi. (Fotoğraflı)

- İstanbul