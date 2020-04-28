Hilton'dan otelleri için sekiz aşamalı hijyen önlemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hilton'dan otelleri için sekiz aşamalı hijyen önlemi - Son Dakika Ekonomi

Hilton'dan otelleri için sekiz aşamalı hijyen önlemi

6 saat önce

Reckitt Benckiser ve Mayo Clinic'le işbirliği yapan Hilton, otellerdeki hijyen kurallarına ilişkin özel bir programı hayata geçiriyor.

Hilton'dan otelleri için sekiz aşamalı hijyen önlemi, System.String[]

Reckitt Benckiser ve Mayo Clinic'le işbirliği yapan Hilton, otellerdeki hijyen kurallarına ilişkin özel bir programı hayata geçiriyor. 'HiltonCleanStay Programı'nın Haziran 2020'de başlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre ilk aşamada değerlendirilen önlemlerse şöyle:

"Hilton CleanStay oda mührü: Oda kapılarına asılacak mühürler, ziyaretçilere yapılan son detaylı temizlik sonrasında o odaya kimsenin girmediğini belirtecek.

"10 derin temizlik bölgesi: Odaların elektrik düğmesi, kapı tutacağı, televizyon kumandası ve termostat düğmeleri gibi en fazla dokunulan alanlarına ekstra dezenfeksiyon uygulanacak.

"Basılı buklet malzemelerinde değişim: Kalemler, kağıtlar ve basılı misafir yönlendirmeleri kaldırılacak ancak özel talep olması halinde ilgili ziyaretçiyle paylaşılacak ya da süreçler dijital bilgilendirmelerle ilerletilecek.

"Spor salonlarına özel dikkat: Otellerin spor alanlarının dezenfeksiyonuna yönelik geliştirilmiş kullanım kılavuzları hazırlanacak. Salonlar gün içinde temizlik için birkaç kez kapanabilecek veya bir defada yalnızca beli sayıda misafir kabul edilecek.

"Sürekli ve Sürekli Temizlik: Kamuya açık tüm alanların temizlik frekansı artırılacak.

"Ziyaretçilere Dezenfeksiyon Mendili: Otel girişlerinde, asansör girişleri gibi otel içi trafiğin yüksek olduğu alanlara mendiller yerleştirilecek, misafirlerin bu mendilleri kullanımı teşvik edilecek.

"Temassız Check-In: Hilton, ödüllü Dijital Anahtar teknolojisinin kullanımını iki katına çıkaracak. Misafirler odalarının tüm check-in işlemlerini Hilton Honors mobil aplikasyonu üzerinden gerçekleştirirken, odaya giriş ve çıkışlarını da temassız olarak gerçekleştirebilecekler. Hilton dijital anahtar yetkinliklerini genel giriş çıkışlardaki ortak kapılar için de artırmaya devam edecek.

"Yenilikçi Dezenfeksiyon Teknolojileri: Hilton elektrostatik olarak şarj edilen dezenfeksiyon spreyleri ile yüzey ve eşyaların hijyeni için ultraviyole ışık kullanımı gibi teknolojileri de uygulamaya geçirmek üzere yakından araştırıyor."


Hilton, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 07:15 Kaynak: DHA


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