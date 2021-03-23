Hilton Istanbul Maslak'tan meslek okullarına destek

Maslak'ta konumlanan Hilton oteli, Sarıyer bölgesindeki meslek okullarında çalışan meslek öğretmenleri için, iki günlük bir "Bilgi Güncelleme Semineri" düzenliyor.

Hilton İstanbul Maslak Eğitim Müdürü İlmi Yavuz, "'Biz, bizim için çalışanlar için çalışıyoruz' ilkemize uygun olarak; iş gücü yetiştirme konusunda büyük çabalar harcayan öğretmenler için Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yepyeni bir proje başlatıyoruz" dedi ve projeyi şöyle açıkladı:

"Hilton İstanbul Maslak olarak, sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz önem kapsamda imzaladığımız protokol ile; Sarıyer bölgesinde yer alan meslek okullarında çalışan, öncelikli meslek öğretmenleri olmak üzere, tüm katılımcı meslek lisesi öğretmenleri için iki günlük bir 'Bilgi Güncellemesi' semineri düzenliyoruz."İş geliştirme, insan kaynakları, satın alma, finans, teknik, güvenlik, mutfak, karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin konuşulacağı program kapsamında, aynı zamanda katılımcılara bölüm yöneticileri ile tanışma ve bir günlerini o bölümlerde yönetici olarak deneyimleme fırsatı da sunuyoruz."Perşembe ve Cuma günleri organize edilecek seminerin, değişik gruplar ve okullar ile gelecek dönemde de sürdürülmesini planlanıyoruz." (Fotoğraflı)