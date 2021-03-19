Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi - Son Dakika

Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi

19.03.2021 10:51
Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi, System.String[]

Van'da konaklama sektörünün önde gelen isimlerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk 'Sıfır Atık' belgesini alan otel oldu.

Van'da konaklama sektörünün önde gelen isimlerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk 'Sıfır Atık' belgesini alan otel oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Sıfır Atık" çalışması kapsamında tüm aşamaları başarıyla tamamlayıp Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk 'Sıfır Atık' belgesini alan otel oldu. Sıfır Atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2019 yılında israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan bir proje olduğunu ifade eden Double Tree By Hilton Van Oteli Gıda Mühendisi Fatma Betül Toprak, bu projenin Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya başlandığını söyledi. Sürdürülebilir bir gelecek için yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda 'Sıfır Atık Sisteminin' otelin tüm alanlarında uygulanmaya başlandığını dile getiren Toprak, "Bu proje kapsamında geri dönüşüme girecek ürünlerin çevreye kazandırılması, enerjinin azaltılması amaçlamaktadır. Bizde otel olarak çevreye katkı sağlamak amacıyla sistemimizi kurup, başvurumuzu yaptık ve nihayetinde Van'da bu belgeyi alan ilk oteliz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Proje çerçevesinde ilk olarak otelin durumuna bağlı olarak sistemlerini kurduklarını aktaran Toprak, "İlk önce çalışan sayımıza ve otelin durumuna bağlı olarak sistemimizi kurduk. Nerede hangi ürün atık çıkar? Atığı azaltmak için neler yapabiliriz? Bunları araştırdık. Daha sonra sorumlu kişileri belirledik ve her sorumlu kişi, atık azaltımına yönelik eğitim aldı ve bunun hayata geçirilmesi amacıyla müşterilere önerilerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Çevreye duyarlı bir otel olarak projeyi hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Toprak, "Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras, temiz ve yaşanılabilir bir çevredir. 'Sıfır Atık' projesi de bunun için iyi bir şanstır. Bizler organik gübre üretmek istiyoruz. Bu şekilde kendi gübremizi kendimiz üreterek, toprağımızı verimleştirmeyi amaçlıyoruz. Mutfağımızdan çıkan organik atıkları; belli prosedürler sonucunda organik gübreye çevirip, bahçemize ekmeyi ve böylece toprağı verimleştirerek iyi bir sonuç elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Amacının bundan sonra atıkları geri dönüşüm ile bir oyun parkına dönüştürmek olduğunu vurgulayan Toprak, "Bu benim ikinci projem. Bu proje kapsamında her şeyle kendim ilgilendim. Sistemin kurulması, insanların organize edilmesi amaçlı bu yola girdik. İlk önce organik gübre üretimi ile başladık. Şimdi de kullanılmayan kumaşlar ve otelden çıkan atıklarla oyun parkı kurma hayalim var. Hem çocukların seveceği ve zaman geçirebileceği bir yer oluşturulacak hem de atıkların çöpe gitmesi engellenecektir" dedi. - VAN

Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi
Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi
Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi

geri dönüşüm, Hilton, Otel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi - Son Dakika


Son Dakika

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:08:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei