Hilvan'a kütüphane kazandırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hilvan'a kütüphane kazandırılıyor - Son Dakika

Hilvan'a kütüphane kazandırılıyor

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesinde bir yandan kütüphane inşaatı devam ederken, diğer yandan yol yapım çalışmaları da sürüyor.

Hilvan'a kütüphane kazandırılıyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesinde bir yandan kütüphane inşaatı devam ederken, diğer yandan yol yapım çalışmaları da sürüyor.


Büyükşehir Belediyesi, Hilvan'da temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatını sürdürüyor. 3 bin metrekare alan üzerinde yapımı süren Hilvan İlçe Kütüphanesi ilçede ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede çalışmalarda sona gelindi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Hilvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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