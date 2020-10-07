Hilvan'da 1200 yaşlı ve engelliye evde bakım hizmeti

ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, 65 yaş ve üstü bakıma muhtaç bin 200 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor.Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hilvan Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan sosyal proje kapsamında, merkez ve kırsal mahallelerdeki bakıma muhtaç 65 yaş üstü ve engelli bin 200 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor. Pandemi sürecinin etkisi, yaşı ve fiziksel durumu itibarı ile evden çıkamayan veya kendi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olamayan 640 kadın ve 560 erkeğin, görevliler tarafından evleri ziyaret edilerek kişisel bakımları yapılıyor.

Projede yer alan görevlilerle birlikte ev ziyaretinde bulunan Kaymakam Coşkun Doğan ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sağlık kontrolleri ve bakımları yapılan vatandaşlarla sohbet edip diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımcı oluyor.