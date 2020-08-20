Hilvan'da 600 aileye maske ve dezefektan dağıtıldı - Son Dakika

Hilvan Kaymakamlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında 600 aileye maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan 30 bin adet maske, 1 litrelik dezenfektanla birlikte 100 kişiden oluşan 10 ekiple ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım yapıldı.

Dağıtım çalışmalarına Kaymakam Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, SYDV Müdürü Seval Özkan ve diğer kamu çalışanları katıldı.

Dağıtımda maddi durumu elverişli olmayan ailelere öncelik tanındığını belirten Kaymakam Coşkun Doğan, salgının önüne geçmek amacıyla da yeni tedbirlerin alındığını belirtti.

Salgınla her alanda mücadele ettiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kamu sağlığını korumak amacıyla almış olduğumuz kararlar kapsamında, kurduğumuz düğün takip sistemi ile daha önce 3 saat olan düğün saatlerini 2 saate indirdik. İlçemiz sınırlarında yapılacak bütün düğünler, kolluk ve zabıtalar ile diğer kamu kurumlarından oluşturulan ekipler tarafından düğün başlangıcından bitişine kadar kontrol altında tutulacak. Bununla beraber kurulan cenaze takip sisteminde de bir vatandaşın vefatı durumunda kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarı ve cami imamı ile kamu kuruluşlarından oluşan ekipler nezaretinde taziyelerin yapılmaması konusunda gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız."

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da ilçe sağlığı için bütün kurumların büyük bir işbirliği içinde çalıştığını dile getirdi.

Koronavirüse karşı alınabilecek en büyük önlem sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen olduğunu vurgulayan Bayık, herkesten kurallara uymasını talep ettiklerini ifade etti.