Hilvan'da meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesince düzenlenen meslek edindirme kurslarına kadınlar, yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle ve Bağlar Mahallesindeki kadın kültür merkezinde kadınlara yönelik biçki dikiş, el sanatları, kuaförlük, Kuran-ı Kerim, okuma yazma ve bilgisayar kullanımı kursları deneyimli eğitmenler gözetiminde veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Kültür Merkezi eğitmeni Tuba Oymak, düzenlenen kurslarda verilen mesleki eğitime ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Oymak, "Kadınlara yönelik mesleki eğitim verdiğimiz kurslarımıza katılım her geçen artmakta. Özellikle biçki dikiş, el sanatları, kuaförlük, okuma yazma ve bilgisayar kullanımı kursları büyük ilgi görmekte. Tabi çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil; çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için açtığımız çocuk oyun odalarında çocuklar oyun yoluyla özgüven kazanıp el becerilerini geliştiriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve kadınların meslek edinmelerine yönelik ilçeye kazandırdıkları için belediye görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.