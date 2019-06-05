Son Dakika Haberleri: Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı (2)
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Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı (2)

1 saat önce

YARALI ÇOCUK ÖLDÜŞanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 yaşındaki Cizre Akbalık, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı (2), System.String[]

YARALI ÇOCUK ÖLDÜ
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 yaşındaki Cizre Akbalık, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.  Diğer yaralıların tedavilerinin ise kaldırıldıkları hastanede devam ettiği bildirildi. 
Bayram ziyareti için dedesinin evinde bulunduğu belirtilen minik Cizre'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Cizre, Hilvan, Güncel
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