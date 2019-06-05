Hilvan'da silahlı kavga: 8 yaralı (2)
1 saat önce
YARALI ÇOCUK ÖLDÜŞanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 yaşındaki Cizre Akbalık, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
YARALI ÇOCUK ÖLDÜ
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 yaşındaki Cizre Akbalık, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise kaldırıldıkları hastanede devam ettiği bildirildi.
Bayram ziyareti için dedesinin evinde bulunduğu belirtilen minik Cizre'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
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