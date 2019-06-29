Son Dakika Haberleri: Hilvan'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama
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Hilvan'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

40 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hilvan'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik yaptığı ileri sürülen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda çek, senet, kredi kartı ve pos cihazı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:48 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Hilvan, Güncel
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