Hilvan'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama
40 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:48 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Hilvan
ilçesinde, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik yaptığı ileri sürülen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda çek, senet, kredi kartı ve pos cihazı ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Şanlıurfa
Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi
Mansur Yavaş: Satış için ilan verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ'ye devredilmiş