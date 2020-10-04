Hilvan'da yaşlı ve engellilere periyodik bakım - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların bakım ve sağlık kontrolü periyodik olarak yapılıyor.

Kaymakamlık bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan ekipler, 65 yaş üstü 465 erkek, 560 kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar görmemeleri amacıyla bakımlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan ekipler, yaşlı ve engellilerin el, yüz ve saç bakımlarının yanında sağlık kontrollerini aylık periyotlar halinde düzenli olarak yapıyor.

Kaymakam Coşkun Doğan ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da evlerinde yaşlıları ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğan ve Bayık, ziyarette yaşlıların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Çoşkun, yaşlı ve engellilerin ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda kalan yaşlı ve engellilere hizmeti ayaklarına götürdüklerini kaydeden Çoşkun, "Onların kişisel bakımlarının yapılmasına yönelik proje hazırladık ve bu proje kapsamında onların tüm kişisel bakımını gerçekleştiriyoruz. Projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.