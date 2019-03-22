Hilvan'daki Okula "Çevreye Duyarlı Okul Beratı"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Şanlıurfa
'nın Hilvan
Cumhuriyet İlkokulu, hazırladığı projeyle bakanlıktan "Çevreye Duyarlı Okul Beratı" almaya hak kazandı.
Sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Ali Yıldırım
tarafından öğrencilerde çevre duyarlığı oluşturmak amacıyla "Atıklardan Kullanışlı Eşya Yaptık, Geleceğimize Değer Kattık" projesi hazırlandı.
Projeyle öğrenciler, evde ve sınıfta buldukları atık malzemeleri, çeşit okul gereçleri, oyuncak, süs ve ev eşyasını dönüştürdü. Öğrencilerin hazırladığı ürünler, daha sonra okulda sergilendi.
Proje sorumlusu Yıldırım, yaptığı açıklamada, hazırladıkları çalışmayla öğrencilerde hayal gücünü geliştirip çevre temizliği bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Projeye kendi sınıfındaki 30 öğrenciyle başladığını ve daha sonra projenin okula yayıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Eğitim öğretim yılının başında okul idaremizin aldığı karar ile öğrencilere çevre temizliği bilinci aşılamak için okulda proje yarışması düzenlendi. Sınıflarımız çeşitli projeler hazırladı. Biz de bizimki farklı olsun diye atıklardan kullanışlı eşya yapmak için bir proje hazırladık. Projemiz çok beğenildi ve bütün okula yayıldı. Bununla ilgili bütün sınıflarda eğitim verdik. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Öğrencilerimiz, hayal gücünü kullanarak evde veya çevrelerinde buldukları atık malzemeleri getirip çeşitli ürünlere dönüştürmeye başladı. Bununla ilgili ödüllü yarışma düzenledik. Başarılı olanları ödüllendirdik. Çok güzel ve farklı ürünler ortaya çıktı. Bunları da okulda sergiledik. Öğrencilerimiz artık ellerindeki birçok ürünün kıymetini anlamaya başladı. Bir kağıdı çöpe atacakları zaman durup düşünüyorlar."
Atıklardan Kullanışlı Eşya Yaptık, Geleceğimize Değer Kattık Projesi, bakanlıkça, kent genelinde "Çevreye Duyarlı Okul Beratı"nı almaya hak kazandı.
Okulun müdür yardımcısı Vedat Polat
, böyle güzel bir projede ödül almalarının kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.