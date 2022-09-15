Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar: "Tarsim Ödeme Yapmamak İçin Elinden Geleni Yapıyor" - Son Dakika
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Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar: "Tarsim Ödeme Yapmamak İçin Elinden Geleni Yapıyor"

15.09.2022 12:47

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, Şanlıurfa’da ürünlerini sigortalatan ve dondan dolayı zarar gören üreticilere TARSİM’in (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.) hasar ödemesi yapmadığını belirterek, “Tarım ilçe müdürlüklerinin yüzde 50 olarak hasarlı raporu verdikleri mercimeklerde TARSİM, sıfır kilo veya bir kilo hasar göstermektedir. TARSİM bölgemizde ödeme yapmamak için elinden geleni yapıyor” dedi.

DİLAN KUTLU

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, Şanlıurfa'da ürünlerini sigortalatan ve dondan dolayı zarar gören üreticilere TARSİM'in (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.) hasar ödemesi yapmadığını belirterek, "Tarım ilçe müdürlüklerinin yüzde 50 olarak hasarlı raporu verdikleri mercimeklerde TARSİM, sıfır kilo veya bir kilo hasar göstermektedir. TARSİM bölgemizde ödeme yapmamak için elinden geleni yapıyor" dedi.

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, Şanlıurfa'da zirai dondan zarar gören üreticilerin hasar ödemeleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan İpar, şunları söyledi:

"TARLANIN İÇERİSİNDE HAYVAN OTLADIĞINI GÖRÜNCE İÇİN HASAR ÖDEMESİ VEREMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER"

"Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa bölgemiz hem kuraklıktan hem dondan hem de doludan aşırı bir zarar gördü. Çiftçilerimiz bu konudan aşırı mustarip. Tabi çiftçilerimiz bu afetlerden çok fazla zarar görmemek için ürünlerini garanti altına almak adına tarımsal sigorta yapmış, TARSİM poliçeleri düzenlemişlerdir. TARSİM poliçelerini düzenledikleri zaman bunlara belli bir miktarda prim ödemekteler. Çiftçilerimiz, dolu yağdıktan sonra TARSİM'den zararlarının tespit edilerek karşılanmasını talep etmişlerdir. TARSİM eksperleri zamanında gelmediği için tespit yapamadılar. Tespit yapmadıkları için 10 gün sonra gelen TARSİM eksperleri tarlanın içerisinde birkaç tane hayvan gördükleri için 'bu tarla otlatılmış' diye hasara girmeyeceğini, bu konuda hasar ödemesi veremeyeceklerini söylemişler.

Tabi afet gören bir tarla dondan dolayı bir zarar gördüğü zaman bölgedeki hayvan sahipleri 'Nasıl olsa zarar gördü. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinden yüzde 100 hasar aldı. En azından hayvanlarımızı otlatalım' diye gidebiliyorlar. Çiftçi tarlası doğrudan zarar gördüğü için buradan umudunu kesmiştir. Ancak TARSİM eksperleri 10 gün sonra gelip orada bir hayvanın otlatıldığını gördüğü zaman, 'Burada hayvan otlatılmış biz buraya hasar tespiti veremeyiz' beyanında bulunuyorlar. Bu durumda çiftçinin hasar gördükten sonra tarlasının başında her bir parsele bir bekçi tutması imkansız.

"TARSİM ZARARI KARŞILAMIYOR"

TARSİM hesaplamayı yaparken köyün ortalamasını tutmak zorunda. Hasar gören parseli değil de köyün toplamındaki verimin ortalamasını tutmak zorunda. Köyde 3 veya 5 kişi sulama yapabilmişse, arazisini kurtarabilmişse onların almış olduğu verimde köyün ortalamasını etkileyeceği için belli bir miktarda ortalamayı yükselteceği için dolayısıyla hasar gören çiftçinin de zarar görmemiş olduğunu söylemeye çalışıyor. Bundan dolayı masrafı karşılamıyor ya da çok cüzi bir kısmını karşılıyor. Tarım ilçe müdürlüklerinin yüzde 50 olarak verdikleri hasarlı raporlu mercimeklerde TARSİM maalesef ki sıfır kilo veya bir kilo hasar göstermektedir. Uzun lafın kısası TARSİM bölgemizde ödeme yapmamak için elinden geleni yapıyor."

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Kaynak: ANKA

Hikmet İpar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar: 'Tarsim Ödeme Yapmamak İçin Elinden Geleni Yapıyor' - Son Dakika

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