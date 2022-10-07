Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

07.10.2022 15:43
Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

YENİ Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

YENİ Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

Yetkililer, çığ düştüğünde olay yerinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Nehru Dağcılık Enstitüsünden 41 kursiyer ve eğitmenden 26'sının öldüğünü, 12'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda bir zirvede 4 Ekim'de çığ düştüğünü açıklamıştı.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Uttarakhand, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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