Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uttarakhand, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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