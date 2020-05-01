Himalayalar'daki çığ felaketinden 110 gün sonra iki cesede daha ulaşıldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yer alan ve dünyanın en büyük sıradağı olan Himalayalar'da 17 Ocak'ta meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden iki kişinin cesedine 110 gün sonra ulaşıldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yer alan ve dünyanın en büyük sıradağı olan Himalayalar'da 17 Ocak'ta meydana gelen çığ felaketinde yeni gelişme yaşandı. Himayalarda 4 Güney Koreli yürüyüşçü ve 3 yerlinin cesetlerinin kurtarılmasının ardından, arama kurtarma ekipleri çığ altındaki son 2 cesede 110 gün sonra ulaşmayı başardı. Himalayalar'da 17 Ocak'ta yürüyüşe çıkan 7 kişi çığın altında kalmış, ilk belirlemelere göre 4 Güney Kore uyruklu turist ve 3 kiş arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı.